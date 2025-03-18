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12:23, 18 марта 2025Из жизни

Более 100 человек заболели из-за таинственной пены на пляже

В Австралии более 100 человек пожаловались на кашель и зуд из-за загадочной пены
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

На пляжах штата Южная Австралия появилась таинственная морская пена и погубила различных морских существ. Об этом пишет The Guardian.

Пляжи Вайтпинга и Парсонс покрыла плотная желто-зеленая пена, чем-то похожая на слизь. Местные жители также заметили в ней грязь и пузыри с радужным отливом. Вместе с загадочной пеной на берег выносит и останки морских коньков-тряпичников, рыб и осьминогов.

После катания на волнах у «зараженных» пляжей более 100 серферов пожаловались на странные симптомы: помутнение зрения, зуд в глазах, кашель и затрудненное дыхание. «Это похоже на вдыхание действенного чистящего средства, которым чистят кухонную раковину или что-то в этом роде», — вспомнил взаимодействие с пеной Энтони Роуленд. По его словам, это «видимое доказательство того, что в воде есть что-то странное». Предполагается, что серферы заболели именно из-за этой пены.

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Департамент охраны окружающей среды штата временно закрыл для посещения пляжи Вайтпинга и Парсонс. По одной из версий, пена появилась на них из-за цветения микроводорослей, которому благоприятствуют застой воды и высокая температура. Последние месяцы в Южной Австралии фиксируют экстремальную жару.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые изучили таинственные шары с пляжей Сиднея и нашли в них бактерии, которые водятся в фекалиях. Их состав похож на состав «жирбергов» — так называют застывшую в канализационной системе массу из жира, оставшегося после приготовления еды, влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые люди спускают в унитаз.

Вот это да!
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