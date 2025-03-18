Бойцу ВСУ дали срок за терроризм в отношении жителей Курской области

Стрелку ВСУ Батереву дали 16 лет за террор жителей Курской области

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима стрелка отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Батерева. Об этом во вторник, 18 марта, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Как установил суд, в сентябре 2024 года Батерев в составе подразделений ВСУ вторгся в Суджанский район Курской области, где оборудовал в леспосадках наблюдательно-огневые позиции, минировал местность, запугивал и терроризировал мирных жителей, мешая их эвакуации.

Позднее он дезертировал, нашел пустующий дом и попытался в него заселиться. Там он и был обнаружен российскими военными.

15 марта апелляционный военный суд утвердил заочный пожизненный срок командиру ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федору Ярошевичу, который отдавал приказы о нанесении ударов по территории Белгородской области.