Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:14, 18 марта 2025Мир

Британия и Европа обсудят конфискацию замороженных российских активов

Bloomberg: ЕС и Британия 18 марта обсудят конфискацию замороженных активов РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава европейской дипломатии Кая Каллас 18 марта обсудят конфискацию замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg.

Стороны встретятся в Лондоне для обсуждения конфликта на Украине и усиления обороноспособности Европы.

Агентство со ссылкой на источники отмечает, что Лэмми и Каллас обсудят поиск юридического и финансового основания для изъятия замороженных российских средств.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил Министерству финансов изучить все возможные последствия конфискации российских активов. В ведомстве уже получили распоряжение главы государства, заявила официальный представитель правительства Франции Софи Прима. В настоящее время власти республики не собираются принимать подобных мер, однако в дальнейшем мнение властей по этому вопросу может измениться.

После этого депутаты нижней палаты французского парламента (Нацсобрания) приняли резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине и изъятии замороженных российских активов в пользу Киева.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    Москвичам назвали срок таяния снега

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в топе с голым животом

    Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в лесных массивах Курской области

    Путин лично поздравил Белоусова с Днем Рождения

    Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов

    Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд

    В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам

    ВС России захватили турецкий Kirpi II

    Россиянка побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше