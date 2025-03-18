Британия и Европа обсудят конфискацию замороженных российских активов

Bloomberg: ЕС и Британия 18 марта обсудят конфискацию замороженных активов РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава европейской дипломатии Кая Каллас 18 марта обсудят конфискацию замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg.

Стороны встретятся в Лондоне для обсуждения конфликта на Украине и усиления обороноспособности Европы.

Агентство со ссылкой на источники отмечает, что Лэмми и Каллас обсудят поиск юридического и финансового основания для изъятия замороженных российских средств.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил Министерству финансов изучить все возможные последствия конфискации российских активов. В ведомстве уже получили распоряжение главы государства, заявила официальный представитель правительства Франции Софи Прима. В настоящее время власти республики не собираются принимать подобных мер, однако в дальнейшем мнение властей по этому вопросу может измениться.

После этого депутаты нижней палаты французского парламента (Нацсобрания) приняли резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине и изъятии замороженных российских активов в пользу Киева.