Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:53, 18 марта 2025Россия

Демонтаж Z-инсталляций у посольства США в Москве объяснили

Mash: Z-инсталляции у посольства США в Москве почистят и вернут на место
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Демонтаж Z-инсталляций у посольства США в Москве не связан с переговорами президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Telegram-канал Mash объяснил, почему буквы Z V O решили убрать.

«Буковки починят, почистят и поставят на место к 9 мая. Или 12 июня, если без напряга», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что около здания посольства начали демонтировать стенд с окрашенной в цвета российского флага надписью «Мы вместе». Инсталляции были установлены возле посольства США в ноябре 2023 года.

18 марта президенты России и США провели переговоры в телефонном формате. Диалог длился около двух часов, в ходе него стороны обменялись мнениями о ключевых моментах прекращения украинского конфликта.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп созвонились. О чем лидеры стран договорились за два часа переговоров?

    Макрон оценил переговоры по Украине

    Зеленский прокомментировал предложение о прекращении ударов по энергообъектам

    Демонтаж Z-инсталляций у посольства США в Москве объяснили

    В США назвали итоги переговоров Путина и Трампа выдающимися

    Президент Казахстана оценил разговор Трампа и Путина

    В офисе Зеленского обвинили Россию в отказе от перемирия

    «Вся Европа дрожит от страха». Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Как весь мир их ждал и боялся?

    В Киеве произошли две серии взрывов

    Минобороны раскрыло потери ВСУ в Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше