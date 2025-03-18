Демонтаж Z-инсталляций у посольства США в Москве объяснили

Mash: Z-инсталляции у посольства США в Москве почистят и вернут на место

Демонтаж Z-инсталляций у посольства США в Москве не связан с переговорами президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Telegram-канал Mash объяснил, почему буквы Z V O решили убрать.

«Буковки починят, почистят и поставят на место к 9 мая. Или 12 июня, если без напряга», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что около здания посольства начали демонтировать стенд с окрашенной в цвета российского флага надписью «Мы вместе». Инсталляции были установлены возле посольства США в ноябре 2023 года.

18 марта президенты России и США провели переговоры в телефонном формате. Диалог длился около двух часов, в ходе него стороны обменялись мнениями о ключевых моментах прекращения украинского конфликта.