МЧС: За сутки из Суджанского района Курской области эвакуированы еще 36 человек

За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуированы еще несколько десятков человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, заявление опубликовано в Telegram.

Как сообщили спасатели, после оккупации района Вооруженными силами Украины (ВСУ) были вывезены еще 36 человек, и общее число эвакуированных из-под Суджи составило более 500 человек.

«С августа по заявкам родственников и близких спасатели ведомства помогли восстановить связь более чем с 1 700 гражданами», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что оккупацию ВСУ в Суджанском районе пережила 101-летняя россиянка. Осматривавшие ее медики, предварительно, диагностировали у нее перелом ребра. Несколько месяцев она находилась без медицинской помощи, сейчас ее поместили в больницу.