Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:34, 18 марта 2025Россия

Десятки россиян эвакуировали из-под Суджи после оккупации ВСУ

МЧС: За сутки из Суджанского района Курской области эвакуированы еще 36 человек
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуированы еще несколько десятков человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, заявление опубликовано в Telegram.

Как сообщили спасатели, после оккупации района Вооруженными силами Украины (ВСУ) были вывезены еще 36 человек, и общее число эвакуированных из-под Суджи составило более 500 человек.

«С августа по заявкам родственников и близких спасатели ведомства помогли восстановить связь более чем с 1 700 гражданами», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что оккупацию ВСУ в Суджанском районе пережила 101-летняя россиянка. Осматривавшие ее медики, предварительно, диагностировали у нее перелом ребра. Несколько месяцев она находилась без медицинской помощи, сейчас ее поместили в больницу.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп проговорили час

    Российского полицейского осудили за взятку в 1,5 миллиона рублей

    Десятки россиян эвакуировали из-под Суджи после оккупации ВСУ

    Лев Лещенко назвал отца Филиппа Киркорова благородным человеком

    Названа простая помогающая в профилактике рака приправа с грядки

    Игровую консоль Xbox взломали спустя 20 лет после ее выпуска

    Популярный телеведущий раскрыл секрет выигрыша в телевикторинах

    Мелони раскритиковала предложение Франции и Британии по Украине

    В Белом доме оценили ход переговоров Путина и Трампа

    Российский военкор рассказал об обстрелах Суджи из РСЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше