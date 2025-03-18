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18:50, 18 марта 2025Мир

Германия нашла новое место работы для Бербок

Tagesschau: Германия хочет выдвинуть Бербок председателем Генассамблеи ООН
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия хочет выдвинуть уходящую с поста главы МИД ФРГ Анналену Бербок председателем Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на источники.

«По информации из правительственных кругов (...) правительство ФРГ намерено выдвинуть политика из партии "Зеленые" в качестве кандидата от Германии на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на сессии 2025-2026 годов», — отмечается в материале.

Данная новость была прокомментирована официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Она ответила РИА Новости, что ей представляется странным выдвижение человека, чей дед был нацистом, на должность подобного уровня.

9 февраля прошлого года издание Bild со ссылкой на исторические документы сообщило, что дед Бербок был убежденным нацистом и служил офицером вермахта. При этом уточняется, что старшие члены семьи долгое время скрывали эту информацию от нее.

Вот это да!
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