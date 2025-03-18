Госдума поддержала проект закона о защите россиян от кибермошенников

ГД приняла в первом чтении проект закона о защите россиян от кибермошенников

Госдума приняла в первом чтении проект закона о защите россиян от кибермошенников и телефонных мошенников. О том, что нижняя палата парламента поддержала законопроект, сообщает пресс-служба ГД.

Инициатива, за которую проголосовали депутаты, предполагает обязательную маркировку звонков со стороны организаций телефонными операторами. Также проект позволяет осуществлять онлайн-обмен информацией между госорганами и цифровыми платформами, что даст возможность выявлять подозрительные действия.

«Предусмотрены и иные нововведения, направленные на защиту от противоправных деяний, совершаемых с использованием информационных технологий. Законопроект объединил около 30 мер борьбы с мошенниками», — подытожили в Госдуме.

Ранее сообщалось, что мошенники запугали двух российских пенсионеров расправой и заставили продать две квартиры.