Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:08, 18 марта 2025Экономика

Главный тренер сборной России по футболу приобрел дом в Эстонии

Shot: Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин купил дом в Эстонии
Виктория Клабукова

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приобрел дом в Эстонии. О новой покупке спортсмена пишет Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, Карпин стал хозяином трехэтажного кирпичного коттеджа в деревне Принги в 15 километрах от эстонской столицы. За особняк с несколькими спальнями площадью 570 квадратных метров он отдал 900 тысяч евро. Из окон дома открывается вид на Таллинский залив. В усадьбе обустроена сауна, парная, бассейн и тренажерный зал, а детали интерьера выполнены из дуба и камня.

Поселок Принги — излюбленное место туристов. Здесь доступны бары, торговый и фитнес-центры, имеются также детский сад и школа, где, по сведениям канала, учатся две дочки Карпина.

Ранее Shot сообщал, что Карпин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов», чтобы окончательно переехать в Эстонию. Отмечалось, что он хочет заняться семейными делами. Жена спортсмена информацию опровергла. Сам Карпин решение объяснил необходимостью полностью посвятить себя сборной России.

Валерий Карпин — уроженец эстонского города Нарвы, имеет гражданство Эстонии.

    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области

    В России ответили на слова Трампа о вступлении переговоров по Украине в критическую стадию

    Страны Балтии вышли из конвенции о запрете противопехотных мин

    Российский министр анонсировал большую приватизацию

    В США оценили влияние «Орешника» на операции НАТО

    Снег с крыши растаял и затопил квартиру в российском городе

    Появились подробности о попытке вторжения ВСУ в Белгородскую область

    Светлана Лобода с полуобнаженной грудью выступила перед зрителями в Лондоне

    Северный флот успешно освоил ракетоносцы «Борей»

    В сборной России по спортивной гимнастике оценили допуск команды к Кубку мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше