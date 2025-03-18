Главный тренер сборной России по футболу приобрел дом в Эстонии

Shot: Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин купил дом в Эстонии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приобрел дом в Эстонии. О новой покупке спортсмена пишет Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, Карпин стал хозяином трехэтажного кирпичного коттеджа в деревне Принги в 15 километрах от эстонской столицы. За особняк с несколькими спальнями площадью 570 квадратных метров он отдал 900 тысяч евро. Из окон дома открывается вид на Таллинский залив. В усадьбе обустроена сауна, парная, бассейн и тренажерный зал, а детали интерьера выполнены из дуба и камня.

Поселок Принги — излюбленное место туристов. Здесь доступны бары, торговый и фитнес-центры, имеются также детский сад и школа, где, по сведениям канала, учатся две дочки Карпина.

Ранее Shot сообщал, что Карпин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов», чтобы окончательно переехать в Эстонию. Отмечалось, что он хочет заняться семейными делами. Жена спортсмена информацию опровергла. Сам Карпин решение объяснил необходимостью полностью посвятить себя сборной России.

Валерий Карпин — уроженец эстонского города Нарвы, имеет гражданство Эстонии.