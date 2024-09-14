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00:12, 14 сентября 2024Спорт

Жена Карпина объяснила слова о переезде в Европу

Жена Карпина заявила, что у нее не было планов переезжать в Эстонию с концами
Валерий и Дарья Карпины

Валерий и Дарья Карпины. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья объяснила слова о переезде в Европу. Ее слова приводит Sport24.

«У нас не было планов переезжать в Эстонию с концами. Вот сейчас же мы с вами сидим и делаем интервью в Москве, а не в Таллине», — заявила Карпина. Она подчеркнула, что ее семья всегда жила на две страны.

В январе Карпина рассказала, что планирует летом переехать в Эстонию, но без мужа. Она объяснила, что так будет лучше для их дочерей.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. В «Ростов» специалист вернулся в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.

Валерий Карпин — уроженец эстонского города Нарва, имеет гражданство Эстонии.

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      Анастасия Борисова
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