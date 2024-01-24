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15:22, 24 января 2024Спорт

Жена главного тренера сборной России по футболу уедет жить в Европу

Жена Валерия Карпина Дарья заявила, что летом переедет в Эстонию с детьми
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья рассказала, что планирует летом переехать в Эстонию, но без мужа. Об этом она написала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно», — поделилась она. Дарья добавила, что они переедут в Таллин, дочери пора готовиться к школе.

О том, что его ребенок в следующем году пойдет в школу в Эстонии, Карпин говорил в сентябре 2023 года. Тогда он также сказал, что не хочет уходить из «Ростова», но допустил, что многое может измениться. «Сейчас сентябрь, в ноябре мы еще полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели и скажу: "Все, не хочу"», — заявил тренер.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. В «Ростов» специалист вернулся в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.

Валерий Карпин — уроженец эстонского города Нарва, имеет гражданство Эстонии.

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      Алина Гончарова
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