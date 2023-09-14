Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амкар-Пермь
Сегодня
16:30 (Мск)
Челябинск
Фонбет Кубок России|1/64 финала
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эшлин Крюгер
Завтра
04:30 (Мск)
Анна Калинская
Осака
15:07, 14 сентября 2023Спорт

Карпин заявил о возможном уходе из сборной России

Тренер Валерий Карпин допустил уход из «Ростова» и сборной России по футболу

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России и клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Валерий Карпин оценил возможность завершения тренерской карьеры. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!»

Специалист допустил уход из команд. «На данный момент из "Ростова" я уходить не могу и не хочу. Я честно говорю. Сейчас сентябрь, в ноябре мы еще полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели и скажу: "Все, не хочу". Плюну на все — и все. Может такое случиться. Поживем — увидим», — заявил он.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. В «Ростов» специалист вернулся в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.

Российские сборные и клубы не выступают на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Испания озвучила решение о конфискации личных вещей россиян при въезде в страну

    Возбуждено дело после избиения российскими школьниками юноши-инвалида

    Выход Меган Маркл в свет парализовал работу сайта модного бренда

    Жителям европейского города запретят топить дома углем

    Европейский Центробанк неожиданно повысил ставку до рекорда

    Названа настоящая цель США в конфликте на Украине

    В ДНР заявили о желании Польши захватить украинские земли

    Президент Польши выразил надежду на приглашение Украины в НАТО

    В Азербайджане допустили дружбу с Арменией

    Врач раскрыла способы избавиться от «гусиной кожи» из-за вросших волос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости