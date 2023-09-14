Карпин заявил о возможном уходе из сборной России

Тренер Валерий Карпин допустил уход из «Ростова» и сборной России по футболу

Главный тренер сборной России и клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Валерий Карпин оценил возможность завершения тренерской карьеры. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!»

Специалист допустил уход из команд. «На данный момент из "Ростова" я уходить не могу и не хочу. Я честно говорю. Сейчас сентябрь, в ноябре мы еще полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели и скажу: "Все, не хочу". Плюну на все — и все. Может такое случиться. Поживем — увидим», — заявил он.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. В «Ростов» специалист вернулся в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.

Российские сборные и клубы не выступают на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.