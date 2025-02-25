Карпин покинул «Ростов»

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова»

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщатся в Telegram-канале команды.

«В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — Сборной России», — объяснил решение Карпин. Президент Ростова» Арташес Арутюнянц отметил, что интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной.

Остальной тренерский штаб продолжит работу в «Ростове». Возглавит команду, которая после первой части сезона Российской премьер-лиги идет на седьмом месте с 26 очками, испанский специалист Джонатан Альба.

Карпин был главным тренером «Ростова» с 2017 года. С марта 2022-го он совмещал работу в клубе и сборной России.