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16:01, 25 февраля 2025Спорт

Карпин покинул «Ростов»

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщатся в Telegram-канале команды.

«В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — Сборной России», — объяснил решение Карпин. Президент Ростова» Арташес Арутюнянц отметил, что интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной.

Остальной тренерский штаб продолжит работу в «Ростове». Возглавит команду, которая после первой части сезона Российской премьер-лиги идет на седьмом месте с 26 очками, испанский специалист Джонатан Альба.

Карпин был главным тренером «Ростова» с 2017 года. С марта 2022-го он совмещал работу в клубе и сборной России.

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