Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 18 марта 2025Наука и техника

Космическая компания перенесет производство из Калифорнии в Техас

ArsTechnica: Relativity Space перенесет производство из Калифорнии в Техас
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Trevor Mahlmann / Relativity Space / Handout / Reuters

Космическая компания Relativity Space, скорее всего, перенесет большую часть производства ракеты Terran R из Лонг-Бич (Калифорния) в Бейтаун (Техас). Об этом изданию ArsTechnica сообщили два источника.

Перенос производства связан с необходимостью сокращения логистических издержек, поскольку Техас гораздо ближе к Миссисипи, где испытывается ракета, и Флориде, откуда планируется проводить ее пуски, чем Калифорния. Представитель Relativity Space не подтвердил изданию планы по переносу производственной площадки, однако заметил, что компания рассматривает возможность расширения производства.

Издание допускает, что в Техасе может быть размещено производство топливных баков и проводиться сборка ракетных ступеней.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее газета The New York Times сообщила, что бывший глава Google Эрик Шмидт стал владельцем компании Relativity Space, приобретя ее контрольный пакет акций.

В настоящее время компания работает над ракетой Terran R грузоподъемностью 33,5 тонны на низкую околоземную орбиту в одноразовом варианте и 23,5 тонны — с многоразовой первой ступенью.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    ВСУ обвинили в массовых убийствах жителей Харьковской области

    В США опровергли существование списка с ограничением на въезд для россиян

    Российские бойцы помешали работам ВСУ в зоне СВО

    Описано влияние поражения в Курской области на ВСУ

    Работница морга готовила насильника к кремации и отрезала ему пенис

    Космическая компания перенесет производство из Калифорнии в Техас

    Российские военные выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области

    Политолог назвал возможную основную тему разговора Путина и Трампа

    Малышева предупредила о повышающей риск инсульта позе для сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше