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10:02, 11 марта 2025Наука и техника

Бывший глава Google стал владельцем Relativity Space

Бывший глава Google Эрик Шмидт стал владельцем компании Relativity Space
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Mike Blake / Reuters

Бывший глава Google Эрик Шмидт стал владельцем компании Relativity Space из Лонг-Бич в Калифорнии, приобретя ее контрольный пакет акций. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным источников издания ArsTechnica, технический консультант компании Alphabet инвестировал в Relativity Space с октября.

10 марта Relativity Space опубликовала ролик о своих планах. Так, компания работает над ракетой Terran R грузоподъемностью 33,5 тонны на низкую околоземную орбиту в одноразовом варианте и 23,5 тонны — с многоразовой первой ступенью. Вместо использования 3D-технологий в Relativity Space перешли к закупке комплектующих для нового носителя у сторонних поставщиков, в частности, в Европе. Первую летную версию Terran R планируется создать в 2025 году.

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В июле 2024 года издание SpaceNews сообщило, что Военно-воздушные силы США выбрали американские компании Blue Origin, Stoke Space Technologies, ABL Space Systems, Aevum, Astra, Firefly Aerospace, Northrop Grumman, Relativity Space, Rocket Lab, SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и X-Bow для участия в программе Orbital Services Program 4 (OSP-4), предполагающей запуск малых спутников в интересах национальной безопасности.

В марте 2023-го то же издание отмечало, что первая напечатанная на 3D-принтере ракета Terran 1 компании Relativity Space не вышла на орбиту.

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