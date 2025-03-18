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18:26, 18 марта 2025Мир

Мелони раскритиковала предложение Франции и Британии по Украине

Премьер Италии Мелони: Отправка миротворцев на Украину неэффективна и рискованна
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roberto Monaldo / Globallookpress.com

Отправка миротворческого контингента на Украину является рискованным и малоэффективным решением. Таким образом премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала предложение Франции и Великобритании, передает Reuters.

«Отправка итальянских венных на Украину — это тема, которая никогда не стояла на повестке дня. И мы точно так же считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Великобританией и Францией, является сложным, рискованным и неэффективным вариантом», — отметила политик.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. Политики предложили перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

Кроме того, 15 марта французский лидер заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. Он подчеркнул, что если Украина попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение российской стороны учитываться не будет.

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