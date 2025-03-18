Мужчина сбросил 34 килограмма за полгода и раскрыл свой секрет похудения

TOI: Индиец сбросил 34 килограмма благодаря отказу от алкоголя и газировки

Житель Индии сбросил 34 килограмма лишнего веса за полгода благодаря подсчету калорий и отказу от алкоголя. Его историю рассказывает The Times of India (TOI).

26-летний Шубхасиш Падхи из штата Одиша весил более 100 килограммов и решил похудеть, чтобы показать пример другим людям, которые страдают от избыточного веса. Мужчина признался, что это было непросто. Однако в итоге он нашел свою стратегию и решил раскрыть ее секрет.

Падхи следил, чтобы его дневной рацион включал не более 1600-1800 килокалорий. Он полностью отказался от сладких напитков и газировки, заменив их водой или чаем и кофе утром. Также индиец перестал пить спиртное, увеличил потребление белков, а большую часть углеводной пищи заменил овощами и фруктами. Кроме того, после каждого приема пищи Падхи совершал 15-минутную прогулку.

Вредные продукты в рационе он заменил рисовыми лепешками, приготовленными на пару, сыром панир и блюдами из курицы, бобов, риса, а также салатами. При этом он старался не ограничивать себя в разнообразии рациона, а единственными строгими запретами для него были высококалорийные блюда и все, что приготовлено во фритюре.

Четыре или пять раз в неделю он занимался силовыми упражнениями и проходил по 12 тысяч шагов в день, что заменило ему кардио-тренировки. Также Падхи посоветовал спать семь-восемь часов в сутки. Индиец признался, что у него случались дни с перееданием и пропуском тренировок. Он советует не зацикливаться на этих неудачах и просто возвращаться к намеченному плану. Спустя полгода его вес снизился до 71 килограмма.

«Вы не получите результата за одну ночь. Всегда помните о своей конечной цели и о том, ради чего идете к ней. Никогда не сдавайтесь», — подытожил Падхи.

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