Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:30, 18 марта 2025Из жизни

Мужчина сбросил 34 килограмма за полгода и раскрыл свой секрет похудения

TOI: Индиец сбросил 34 килограмма благодаря отказу от алкоголя и газировки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Житель Индии сбросил 34 килограмма лишнего веса за полгода благодаря подсчету калорий и отказу от алкоголя. Его историю рассказывает The Times of India (TOI).

26-летний Шубхасиш Падхи из штата Одиша весил более 100 килограммов и решил похудеть, чтобы показать пример другим людям, которые страдают от избыточного веса. Мужчина признался, что это было непросто. Однако в итоге он нашел свою стратегию и решил раскрыть ее секрет.

Падхи следил, чтобы его дневной рацион включал не более 1600-1800 килокалорий. Он полностью отказался от сладких напитков и газировки, заменив их водой или чаем и кофе утром. Также индиец перестал пить спиртное, увеличил потребление белков, а большую часть углеводной пищи заменил овощами и фруктами. Кроме того, после каждого приема пищи Падхи совершал 15-минутную прогулку.

Материалы по теме:
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Вредные продукты в рационе он заменил рисовыми лепешками, приготовленными на пару, сыром панир и блюдами из курицы, бобов, риса, а также салатами. При этом он старался не ограничивать себя в разнообразии рациона, а единственными строгими запретами для него были высококалорийные блюда и все, что приготовлено во фритюре.

Четыре или пять раз в неделю он занимался силовыми упражнениями и проходил по 12 тысяч шагов в день, что заменило ему кардио-тренировки. Также Падхи посоветовал спать семь-восемь часов в сутки. Индиец признался, что у него случались дни с перееданием и пропуском тренировок. Он советует не зацикливаться на этих неудачах и просто возвращаться к намеченному плану. Спустя полгода его вес снизился до 71 килограмма.

«Вы не получите результата за одну ночь. Всегда помните о своей конечной цели и о том, ради чего идете к ней. Никогда не сдавайтесь», — подытожил Падхи.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии похудела на 60 килограммов без отказа от шоколада. Она уверена, что главное в здоровом питании — избегать переедания.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области накануне разговора Путина и Трампа. Что там сейчас происходит?

    Названы способы распознать деменцию

    В Киеве после взрывов загорелись склады

    19-летний сын Хайди Клум приспустил штаны на полуголом фото для журнала

    Российская пенсионерка потратила на замену счетчика почти 800 тысяч рублей

    В Раде рассказали о полученных от СССР уроках Зеленского

    Россиянам назвали запрещенную для покупки на маткапитал недвижимость

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян

    Более 100 человек заболели из-за таинственной пены на пляже

    «Балтика» отказалась от планов купить региональных пивоваров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше