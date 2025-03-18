Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:25, 18 марта 2025Из жизни

На парковке в Новой Москве начал орудовать «кефирный мститель»

В Новой Москве неизвестный стал мстить соседям за парковку при помощи кефира
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В одном из ЖК Новой Москвы появился «кефирный мститель». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жители ЖК «Рассказовка» регулярно ругаются с соседями-автовладельцами из-за парковки. Из-за нехватки парковочных мест автомобилисты начали оставлять машины на газонах и бордюрах. В домовых чатах нарушителей пытались найти по регистрационным номерам, но это не помогло.

С января в ЖК начал орудовать неизвестный «мститель» с кефиром. Местный житель поливает неправильно припаркованные машины кефиром в ночное время.

Материалы по теме:
«Как будто началась война» В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
«Как будто началась война»В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
27 января 2021
Ласковый зверь. Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
Ласковый зверь.Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
30 марта 2022

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестные увезли с рынка кота Чульгира, понимающего китайский. Предположительно волонтеры заманили кота в переноску и увезли на автомобиле, приняв его за бездомного.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты итоги переговоров Путина с Трампом

    Глава РФПИ высказался о разговоре Путина и Трампа

    Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании Balenciaga

    Зеленский сделал заявление после разговора Трампа и Путина

    Российский полицейский получил срок за взятку от иностранки

    Российский рынок акций отреагировал на переговоры Трампа с Путиным

    Турист поехал в древний полуразрушенный город Европы и пропал без вести

    Гоблин назвал молодежь поколением дебилов

    Российский миллиардер назвал идеальный курс доллара

    Европейская компания начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше