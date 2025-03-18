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02:43, 18 марта 2025Россия

Пенсионеры в Судже вынужденно воровали лекарства

Пенсионеры в оккупированной Судже воровали лекарства, чтобы выжить
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Судже, когда она была оккупирована солдатами Вооруженных сил Украины, пенсионеры были вынуждены воровать лекарства из аптеки. Об этом рассказала местная жительница, ее слова передает ТАСС.

Пенсионерка сообщила, что местные жители еще в августе 2024 года начали запасаться лекарствами. Чтобы достать необходимые препараты, люди лазали через окно в аптеку. Женщина добавила, что без лекарств бы не выжила.

После освобождения Суджи ее эвакуировали в Курск. Там выяснилось, что ее ищут невестка и внук. Сотрудники МЧС помогли женщине связаться с родственниками. Пенсионерка рассказала, что других родственников у нее нет — сын погиб в Судже от осколочного ранения.

Ранее МЧС России сообщило, что из Суджи эвакуировали 465 человек. Ведомство также опубликовало кадры эвакуации гражданских.

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