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13:58, 18 марта 2025Мир

Раскрыто главное условие Путина для прекращения огня на Украине

Bloomberg: Путин назвал прекращение поставок оружия Киеву обязательным условием
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом назвал прекращение поставок оружия Киеву обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Российский лидер, во время встречи с посланником Трампа на прошлой неделе, сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о 30-дневном прекращении огня», — передает агентство слова высокопоставленного европейского чиновника, а также других источников, знакомых с ситуацией.

По данным авторов материала, приостановка поставок западного оружия Украине будет временной мерой, поскольку они возобновятся после заключения мирного соглашения, в котором «Киев должен согласиться на ограничения своего военного потенциала».

13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить причины кризиса. Однако он отметил, что вопросы контроля и верификации соблюдения режима прекращения огня в настоящий момент остаются непонятными.

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