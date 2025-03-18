РИА Новости: Жительница Казачьей Локни распознала солдат ВС РФ по повязкам

Жительница Казачьей Локни рассказала подробности о дне освобождения расположенного под Суджей Курской области села. Ее слова передает РИА Новости.

Россиянка распознала солдат Вооруженных сил России (ВС РФ) по красным повязкам и поняла, что населенный пункт освобожден.

«Выхожу на улицу и издалека увидела повязки красные. А парни видят, что мы вышли, и кричат: "Это русские, это русские". Я им похлопала, забегаю в дом с сыном и говорю: "Сережа, нас освободили", — а сама плачу. Я сына обнимаю. Я за семь месяцев в тот день только первый раз увидела его улыбку, как он радовался», — вспомнила женщина.

Россиянку с сыном эвакуировали из населенного пункта, их доставили в пункт временного размещения.

О переходе села под контроль России стало известно в начале марта. По данным военкоров, штурм осложняло присутствие в населенном пункте мирных жителей, которые находились в оккупации около семи месяцев. Ранее россиянин показал последствия присутствия Вооруженных сил Украины в населенном пункте.