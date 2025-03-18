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09:59, 18 марта 2025Россия

Россиянин показал последствия присутствия ВСУ в селе под Суджей

RT опубликовал видео последствий присутствия ВСУ в Казачьей Локне
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россиянин показал последствия присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе под Суджей Курской области. Видео из Казачьей Локни опубликовал канал RT в Telegram.

На кадрах видны полностью разрушенные дома со снесенными крышами, выбитыми окнами и несколькими оставшимися стенами. Автор видео также показал окопы ВСУ и следы от взрывов на земле.

Россиянин рассказал, что в первые дни вторгшиеся в Курскую область украинские боевики расправлялись со всеми мирными жителями на своем пути. При этом, с его слов, хоронить людей не разрешалось, они так и оставались лежать на улице.

Сам он за время оккупации в Судже потерял мать — она болела, но солдаты ВСУ не выпустили мужчину из села, добавил он.

О переходе села под контроль России стало известно 11 марта. Как сообщали военкоры, штурм осложняло присутствие в населенном пункте мирных жителей, которые находились в оккупации около семи месяцев.

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