Командир «Ахмата» Алаудинов: Почти вся территория Курской области освобождена

По состоянию на 18 марта российские войска освободили практически всю территорию Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводит Telegram-канал «Южный фронт».

17 марта сообщалось, что под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области оставался всего один населенный пункт — село Горналь.

При изгнании из Курской области украинские войска понесли большие потери в живой силе, указал Алаудинов. Генерал сделал репост записи в своем Telegram-канале, однако от дополнительных комментариев воздержался.

Тем временем Минобороны отчиталось о ходе боев в курском приграничье. Согласно сводке военном ведомства, за минувшие сутки Российская армия нанесла очередное поражение украинским подразделениям. Потери ВСУ при этом превысили 270 человек.