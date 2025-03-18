Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:57, 18 марта 2025Россия

Российский генерал заявил об освобождении практически всей территории Курской области

Командир «Ахмата» Алаудинов: Почти вся территория Курской области освобождена
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По состоянию на 18 марта российские войска освободили практически всю территорию Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводит Telegram-канал «Южный фронт».

17 марта сообщалось, что под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области оставался всего один населенный пункт — село Горналь.

При изгнании из Курской области украинские войска понесли большие потери в живой силе, указал Алаудинов. Генерал сделал репост записи в своем Telegram-канале, однако от дополнительных комментариев воздержался.

Тем временем Минобороны отчиталось о ходе боев в курском приграничье. Согласно сводке военном ведомства, за минувшие сутки Российская армия нанесла очередное поражение украинским подразделениям. Потери ВСУ при этом превысили 270 человек.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа дрожит». Все подробности разговора Путина и Трампа, который состоится через несколько часов

    Следователь начал проверку после падения стены на рабочего на российской киностудии

    Дерматолог раскрыл золотое правило лечения прыщей

    В Сербии оценили предстоящий разговор Путина и Трампа

    Почти треть украинцев оказалась разочарована властью

    Антон Миранчук заскучал в Швейцарии

    В России предупредили о разорении нефтеперерабатывающих заводов

    Раскрыто состояние Виторгана после операции

    Российский губернатор сообщил об отставке

    Мужчина не смог съесть сэндвич и узнал о смертельной болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше