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18:21, 18 марта 2025Россия

Российский военкор рассказал об обстрелах Суджи из РСЗО

Военкор Поддубный сообщил об обстрелах курской Суджи из РСЗО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Суджа в Курской области находится под постоянным огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Евгений Поддубный.

По его словам, украинские войска наносят удары при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) и беспилотников. Параллельно с этим ВСУ в Сумской области строят линию обороны и направляют туда резервы.

«Не сказать, что эти резервы крупные, но их достаточно для того, чтобы оказывать сопротивление и еще какое-то время наносит удары по Суджанскому району. Сейчас группировка противника не имеет наступательного потенциала», — написал военный корреспондент.

Ранее военкор «КП» Александр Коц рассказал, что во время оккупации Суджи Курской области бойцы ВСУ разграбили дома местных жителей. Он пояснил, что украинцы расселялись по домам горожан и окрестных слобод, а во время отступления «выворачивали их наизнанку», вынося ценности.

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