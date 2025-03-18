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09:38, 18 марта 2025Экономика

Росту цен в России предсказали «неизбежное снижение»

«Ведомости»: К концу 2025-го рост цен в РФ замедлится на 2-5 процентных пунктов
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

К концу 2025 года рост цен в России замедлится на два-пять процентных пунктов. Такое развитие событий предсказали опрошенные газетой «Ведомости» эксперты.

Аналитики заявляют, что инфляция неизбежно снизится — главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что показатель дойдет до пиковых значений в 10,2 процента уже в марте-апреле, после чего к концу года упадет до 6,3 процента. На фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанком рост цен замедлится по итогам декабря до 6,2 процента, заявил ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

Среди предпосылок для замедления роста цен называют высокие процентные ставки и охлаждение кредитования, прогнозируемое сокращение расходов из бюджета в последующие месяцы, укрепление нацвалюты на фоне улучшения геополитической ситуации, а также активные переговоры России и США. Вместе с тем нехватка рабочих рук и быстрый рост зарплат, растущие инфляционные ожидания населения и бизнеса, увеличение расходования средств федеральной казны, последствия санкций и индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции могут негативно повлиять на тенденцию.

Эксперты Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды» полагают, что признаки замедления роста цен уже проявились, но говорить об устойчивом снижении инфляции пока рано.

«Для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда <...> требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам», — пояснили в регуляторе.

Как говорят данные Росстата, годовая инфляция в стране по-прежнему превышает 10 процентов. Уровень безработицы в РФ повысился в январе впервые с декабря 2023 года, достигнув 2,4 процента, после того как три месяца подряд составлял рекордно низкие 2,3 процента. При этом в феврале инфляционные ожидания россиян снизились впервые за пять месяцев.

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