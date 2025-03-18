Советская кинозвезда призвала запретить Пугачевой въезд в Россию

Тамара Семина призвала запретить Пугачевой въезд в Россию и забрать ее имущество

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала запретить въезд в Россию певице Алле Пугачевой. Ее комментарий приводит «Абзац».

«Пугачевой надо запретить приезжать в Россию. Она говорит ужасные вещи про страну, которая поставила ее на ноги», — заявила Семина.

По мнению звезды сериала «Вечный зов» и фильма «Одиноким предоставляется общежитие», сбережения Пугачевой нужно арестовать, а имущество забрать в пользу государства. «У нее есть дурачок, мальчик на побегушках. Пусть он ее и содержит», — добавила Семина, назвав певицу предателем.

В том числе актриса призвала конфисковать дачу Пугачевой на Истринском водохранилище. Известно, что артистка арендовала пирс рядом со своей дачей до 2057 года. Когда срок аренды подойдет к концу, певице исполнится 107 лет.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что Пугачева давно потеряла голос. По его словам, в записи голос артистки не был таким хриплым, как при живом исполнении, только благодаря работе звукорежиссеров.