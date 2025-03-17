Продюсер назвал Пугачеву безголосой певицей

Продюсер Дзюник заявил, что Алла Пугачева потеряла голос 30 лет назад

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что певица Алла Пугачева давно потеряла голос. Его комментарий приводит aif.ru.

Дзюник рассказал, что в 2019 году на юбилейном концерте в Кремле Пугачева практически не могла петь, что лишь подтверждает наличие давних проблем с вокалом. По его словам, в записи голос артистки не был таким хриплым, как при живом исполнении, только благодаря работе звукорежиссеров.

«На самом деле она потеряла голос около 30 лет назад. По сути она уже давно безголосая певица», — заявил Дзюник.

Продюсер отметил, что проблемы певицы связаны с тем, что она не следила за своим голосом. Среди факторов, которые привели к его потере, Дзюник отметил курение, алкоголь и стресс из-за громких скандалов, в которые попадала Пугачева.

Ранее заслуженная артистка России Ирина Понаровская осудила Аллу Пугачеву за напыщенность и пафос. По ее мнению, бывший муж певицы Александр Стефанович внушил ей ошибочную мысль о том, что она гениальна.