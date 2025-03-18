У уехавшего из России экс-знатока «Что? Где? Когда?» нашли элитное жилье в Москве

У экс-знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова осталась квартира в РФ за 45 млн руб.

У бывшего знатока интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшего из России, осталась элитная квартира в Москве за десятки миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В данный момент экс-знаток «Что? Где? Когда?» вместе с женой и двумя детьми живет в Баку. При этом, по информации Telegram-канала, Аскеров не избавился от роскошной недвижимости на Ленинградском проспекте площадью 67 квадратных метров. Между тем его жена Юлия Галуева, которая по-прежнему числится председателем одной из столичных коллегий адвокатов, владеет объектом, который находится за стенкой от вышеуказанной квартиры. Предположительно, супруги могли объединить их в одну. Стоимость такого объекта оценили в 45 миллионов рублей.

Кроме жилья, у Аскерова в РФ остался налоговый счет — такой же у него имеется и на Украине. При этом журналисты уточнили, что никакого бизнеса на семью не оформлено.

Ранее в марте стало известно, что певец Валерий Меладзе в перерывах между зарубежными гастролями тайно проживает в элитном коттедже в подмосковной Истре.