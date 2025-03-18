Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 18 марта 2025Экономика

У уехавшего из России экс-знатока «Что? Где? Когда?» нашли элитное жилье в Москве

У экс-знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова осталась квартира в РФ за 45 млн руб.
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

У бывшего знатока интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшего из России, осталась элитная квартира в Москве за десятки миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В данный момент экс-знаток «Что? Где? Когда?» вместе с женой и двумя детьми живет в Баку. При этом, по информации Telegram-канала, Аскеров не избавился от роскошной недвижимости на Ленинградском проспекте площадью 67 квадратных метров. Между тем его жена Юлия Галуева, которая по-прежнему числится председателем одной из столичных коллегий адвокатов, владеет объектом, который находится за стенкой от вышеуказанной квартиры. Предположительно, супруги могли объединить их в одну. Стоимость такого объекта оценили в 45 миллионов рублей.

Кроме жилья, у Аскерова в РФ остался налоговый счет — такой же у него имеется и на Украине. При этом журналисты уточнили, что никакого бизнеса на семью не оформлено.

Ранее в марте стало известно, что певец Валерий Меладзе в перерывах между зарубежными гастролями тайно проживает в элитном коттедже в подмосковной Истре.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто главное условие Путина для прекращения огня на Украине

    В США назвали капитуляцию Украины целью Трампа

    В Киеве объяснили цель отправки ВСУ за рубеж

    В Кремле пообещали проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа

    Симоньян назвала Такера Карлсона самым бесстрашным человеком

    В США узнали о еще одной теме телефонного разговора Путина и Трампа

    Госдума сократила число регионов с особым порядком сдачи ГИА-9

    Депутаты Европарламента испугались собственной столовой

    Обзоры смартфона Google появились до анонса устройства

    Кошка выжила в пожаре и воссоединилась с хозяйкой спустя два месяца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше