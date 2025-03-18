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22:29, 17 марта 2025Россия

Стало известно о зверствах ВСУ в Курской области

Житель Казачьей Локни рассказал о расстрелах мирных жителей солдатами ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В ходе вторжения в Курскую область солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивали мирных жителей, которые попадались им на глаза. Об этом рассказал житель Казачьей Локни Сергей в беседе с RT.

По словам мужчины, украинские военные расстреливали гражданских, после чего оставляли тела на улице. Хоронить убитых они запрещали. После начала вторжения Сергей восемь дней старался не покидать дом, однако в итоге ему пришлось это сделать — у него закончилась вода.

«На улице меня словами «Стоять! Сюда!» окрикнул украинец. Передернул затвор, ткнул автомат в живот и начал допытывать, почему я не воюю», — рассказывает мужчина. В итоге солдат ВСУ отпустил его, добавив, что мужчине следует быть благодарным за то, что боец ему «колени не прострелил».

Ранее жительница Курахово рассказывала, что ее вместе с соседкой пытались расстрелять бойцы ВСУ. Женщине удалось убежать.

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