Стало известно о зверствах ВСУ в Курской области

Житель Казачьей Локни рассказал о расстрелах мирных жителей солдатами ВСУ

В ходе вторжения в Курскую область солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивали мирных жителей, которые попадались им на глаза. Об этом рассказал житель Казачьей Локни Сергей в беседе с RT.

По словам мужчины, украинские военные расстреливали гражданских, после чего оставляли тела на улице. Хоронить убитых они запрещали. После начала вторжения Сергей восемь дней старался не покидать дом, однако в итоге ему пришлось это сделать — у него закончилась вода.

«На улице меня словами «Стоять! Сюда!» окрикнул украинец. Передернул затвор, ткнул автомат в живот и начал допытывать, почему я не воюю», — рассказывает мужчина. В итоге солдат ВСУ отпустил его, добавив, что мужчине следует быть благодарным за то, что боец ему «колени не прострелил».

Ранее жительница Курахово рассказывала, что ее вместе с соседкой пытались расстрелять бойцы ВСУ. Женщине удалось убежать.