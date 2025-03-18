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17:07, 18 марта 2025Бывший СССР

Цели использования ВСУ женщин-штурмовиков объяснили

Политолог Шеслер: ВСУ используют женщин-штурмовиков в идеологических целях
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Dmytro Sheremeta / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют на фронт состоящие из женщин подразделения в идеологических целях. Об этом заявила политолог Лариса Шеслер, передает «Взгляд».

«Украинское руководство пытается показать, что даже "слабый пол" идет воевать», — объяснила Шеслер.

По словам политолога, вторая причина, по которой ВСУ используют женщин-штурмовиков, заключается в необходимости восполнить нехватку личного состава. Однако, уточнила Шеслер, украинкам в составе штурмовых отрядов «едва ли по силам» полноценно решить данную проблему.

17 марта стало известно о переброске на южнодонецкое направление группы женщин-штурмовиков. Они были замечены в бое под украинским населенным пунктом Константинополь.

Утром 18 марта в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы России накрыли группу штурмовиков ВСУ под Красноармейском. Выяснилось, что под удар попал украинский женский десант.

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