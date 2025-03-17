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09:28, 17 марта 2025Бывший СССР

ВСУ бросили в бой на южнодонецком направлении группу женщин-штурмовиков

ТАСС: ВСУ перебросили под Константинополь группу женщин-штурмовиков
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины бросило в бой под селом Константинополь группу женщин-штурмовиков. О переброске военнослужащих женского пола на южнодонецкое направление сообщает со ссылкой на источники в силовых структурах ТАСС.

«Противник перебросил группу женщин в окрестности Константинополя на южнодонецком направлении», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что, несмотря на высокие потери на направлении среди украинских бойцов, командование ВСУ поставило перед женским соединением штурмовые задачи.

Ранее Минобороны Украины назвало число служащих в ВСУ женщин. По информации ведомства, в настоящий момент на передовой находятся 5,5 тысячи украинок.

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