ВС РФ уничтожили женскую группу штурмовиков ВСУ под Красноармейском

Подразделения Вооруженных сил России накрыли группу женщин-штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» под Красноармейском (украинское название — Покровск, прим. «Ленты. ру»). Информацию предоставили в российских силовых структурах.

Накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено российские силовые структуры

Уточняется, что украинские военные попали под удары артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским десантом также уничтожен экипаж, который пытался доставить штурмовиков на позиции.

ВСУ бросили группу женщин в бой на южнодонецком направлении

Командование украинской армии бросило в бой под селом Константинополь группу женщин-штурмовиков. Отмечалось, что, несмотря на высокие потери на направлении среди украинских бойцов, командование поставило перед женским соединением штурмовые задачи.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Как отмечал в разговоре с aif.ru военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин, в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. Это, например, вдовы националистов, которых не так много, а основная часть — те, кто просто приехал сделать фото поближе к передовой, но «их заталкивают в штурмы».

Сейчас многие женщины в ВСУ пытаются «спрыгнуть» со службы, которая несет смертельную опасность. Сделать это не так-то и просто, контракт-то они подписали, а то, что там нет строки об участии в боевых действиях, никого не волнует. Есть лишь формулировка — выполнять задачи в рамках действий подразделения, а это может быть что угодно Геннадий Алехин военный эксперт полковник запаса

Еще одна часть контингента женщин-штурмовиков в ВСУ, которая «обещает стать самой массовой» как по численности, так и по количеству потерь, это бывшие заключенные. Еще летом прошлого года Минюст Украины сообщал, что в ряды армии начали набирать женщин-заключенных. Набор в ВСУ из числа заключенных не только мужчин, но и женщин предусматривает закон о мобилизации, принятый Верховной Радой. На тот момент контракт заключили более 3800 осужденных граждан.

Минобороны Украины назвало число служащих в ВСУ женщин

В Вооруженных силах Украины служат 70 тысяч женщин. На передовой находятся 5,5 тысячи украинок — такие цифры привело ведомство. Там добавили, что по сравнению с 2022 годом, число женщин в ВСУ выросло на 20 процентов. «Женщины имеют равные права с мужчинами на должность и карьерный рост, а также дополнительные социальные гарантии», — отмечали в Минобороны Украины.

Также известно, что женщины составляют почти четверть среди кандидатов на службу в ВСУ. По данным украинского военного ведомства, 21 процент от всех обратившихся в центры рекрутинга являются женщинами. При этом больше всего обращений получено в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях страны.