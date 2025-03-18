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08:49, 18 марта 2025Бывший СССР

Российские военные накрыли группу штурмовиков ВСУ под Красноармейском. Это оказался женский десант

ВС РФ уничтожили женскую группу штурмовиков ВСУ под Красноармейском
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России накрыли группу женщин-штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» под Красноармейском (украинское название — Покровск, прим. «Ленты. ру»). Информацию предоставили в российских силовых структурах.

Накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено

российские силовые структуры

Уточняется, что украинские военные попали под удары артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским десантом также уничтожен экипаж, который пытался доставить штурмовиков на позиции.

ВСУ бросили группу женщин в бой на южнодонецком направлении

Командование украинской армии бросило в бой под селом Константинополь группу женщин-штурмовиков. Отмечалось, что, несмотря на высокие потери на направлении среди украинских бойцов, командование поставило перед женским соединением штурмовые задачи.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Как отмечал в разговоре с aif.ru военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин, в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. Это, например, вдовы националистов, которых не так много, а основная часть — те, кто просто приехал сделать фото поближе к передовой, но «их заталкивают в штурмы».

Сейчас многие женщины в ВСУ пытаются «спрыгнуть» со службы, которая несет смертельную опасность. Сделать это не так-то и просто, контракт-то они подписали, а то, что там нет строки об участии в боевых действиях, никого не волнует. Есть лишь формулировка — выполнять задачи в рамках действий подразделения, а это может быть что угодно

Геннадий Алехинвоенный эксперт полковник запаса

Еще одна часть контингента женщин-штурмовиков в ВСУ, которая «обещает стать самой массовой» как по численности, так и по количеству потерь, это бывшие заключенные. Еще летом прошлого года Минюст Украины сообщал, что в ряды армии начали набирать женщин-заключенных. Набор в ВСУ из числа заключенных не только мужчин, но и женщин предусматривает закон о мобилизации, принятый Верховной Радой. На тот момент контракт заключили более 3800 осужденных граждан.

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Минобороны Украины назвало число служащих в ВСУ женщин

В Вооруженных силах Украины служат 70 тысяч женщин. На передовой находятся 5,5 тысячи украинок — такие цифры привело ведомство. Там добавили, что по сравнению с 2022 годом, число женщин в ВСУ выросло на 20 процентов. «Женщины имеют равные права с мужчинами на должность и карьерный рост, а также дополнительные социальные гарантии», — отмечали в Минобороны Украины.

Также известно, что женщины составляют почти четверть среди кандидатов на службу в ВСУ. По данным украинского военного ведомства, 21 процент от всех обратившихся в центры рекрутинга являются женщинами. При этом больше всего обращений получено в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях страны.

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