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14:26, 18 марта 2025Россия

Украина пыталась ударить по региону России

Минобороны: Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытка атаки была предпринята около 13:15 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Курской областью. О последствиях попытки атаки в ведомстве не сообщили.

Во вторник, 18 марта, также сообщалось о пяти пострадавших в Курской области при атаках ВСУ на Суджанский, Тимский и Беловский районы. Как уточнял врио главы региона Александр Хинштейн, жители пострадали в результате ударов беспилотников.

По данным Минобороны, в ночь на вторник, 18 марта, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью два беспилотника. Всего за ночь удалось перехватить 46 летательных аппаратов над четырьмя регионами России.

ЖЗЛ
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