Украинские власти призвали эвакуироваться жителей Сумской области

В Сумской области жителей 14 населенных пунктов призвали эвакуироваться

Украинские власти призвали жителей 14 населенных пунктов в Сумской области эвакуироваться. Соответствующее объявление опубликовал Хотенский поселковый совет в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью обращаемся к жителям общины с настойчивой просьбой эвакуироваться в безопасные места», — говорится в публикации.

В поселковом совете уточнили, что зона риска, которую следует покинуть, включает в себя населенный пункт Хотень и 13 близлежащих сел.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал о продвижении российских войск в Сумской области. По его словам, часть подразделений Вооруженных сил России уже зашла на территорию региона и успешно наступает.