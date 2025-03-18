Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 18 марта 2025Бывший СССР

Украинские власти призвали эвакуироваться жителей Сумской области

В Сумской области жителей 14 населенных пунктов призвали эвакуироваться
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские власти призвали жителей 14 населенных пунктов в Сумской области эвакуироваться. Соответствующее объявление опубликовал Хотенский поселковый совет в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью обращаемся к жителям общины с настойчивой просьбой эвакуироваться в безопасные места», — говорится в публикации.

В поселковом совете уточнили, что зона риска, которую следует покинуть, включает в себя населенный пункт Хотень и 13 близлежащих сел.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал о продвижении российских войск в Сумской области. По его словам, часть подразделений Вооруженных сил России уже зашла на территорию региона и успешно наступает.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил разработать процедуру согласования возврата компаний в Россию

    Цели использования ВСУ женщин-штурмовиков объяснили

    Американский журналист назвал достойное восхищения качество россиян

    Пять членов украинского кол-центра похитили 69 миллионов рублей у россиян

    В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ

    Пассажиры провели восемь часов в небе на борту рейса «в никуда» и вернулись

    Компьютеры Apple оказалось невозможно отремонтировать

    Франция разместит ядерное оружие у границы с Германией

    Россиянам сделали неблагоприятный прогноз о катаклизмах

    Раскрыты подробности смерти отца Филиппа Киркорова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше