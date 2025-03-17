Россия продвигается в Сумской области. Что происходит на границе и какая часть территории Курской области еще занята ВСУ?

Алаудинов сообщил о продвижении ВС РФ в граничащей с Курской Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в Сумской области. Между тем украинские войска еще пытаются удержать несколько населенных пунктов в Курской области. О ситуации на границе рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, часть сил Российской армии уже находится на территории Сумской области и продвигается вперед. Бойцы ВС РФ, отметил Алаудинов, наступают на этом направлении очень интенсивно.

Между тем в Курской области ВСУ пытаются удержать три населенных пункта.

Только три населенных пункта [в Курской области] пытаются они [ВСУ] удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается. (...) Считаю, что они понесут там действительно очень серьезные потери, что они и делают Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Командование ВСУ называет поражение в Курской области «плановой передислокацией»

Так охарактеризовал сложившееся положение ВСУ министр обороны Украины Рустем Умеров. «В целях сохранения определенной готовности сил и войск мы провели плановую передислокацию на более выгодные рубежи обороны», — заявил он.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Умеров прокомментировал отступление ВСУ в результате наступления Российской армии и опроверг при этом сообщения об окружении группировки. По его словам, украинские войска продолжают вести «активные оборонительные действия» и пытаются сдержать продвижение ВС России в Сумской области.

Между тем военкор Евгений Лисицын сообщал, что ВС России начали штурмовые действия близ автомобильного пункта пропуска «Суджа» у границы с Украиной. «Наши парни продолжают зачистку оставшейся части Курской области. Под контролем боевиков ВСУ пока остаются села Гуево, Олешня и Горналь, где сейчас идут бои», — рассказал военкор.

В России высказались о создании буферной зоны в курском приграничье

Как заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, после освобождения Курской области в приграничье нужна будет буферная зона, которая предотвратит вторжение ВСУ в российские регионы. Он добавил, что подразделения армии России, вероятно, освободят Курскую область полностью к концу марта.

В свою очередь, военный эксперт Олег Иванов считает, что безопасная зона за пределами границы с Курской областью должна быть не менее 20 километров. По его мнению, нужно сделать все возможное, чтобы жители приграничья больше не слышали взрывов и не были свидетелями атак беспилотников. Российские военнослужащие уже ведут соответствующую работу — успешно создают зону безопасности в Сумской области.