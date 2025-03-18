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16:03, 18 марта 2025Мир

Борис Джонсон признал давление украинских националистов на Зеленского

Борис Джонсон: Зеленский не пошел на компромисс с Россией из-за националистов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не смог пойти на компромисс с Россией в 2019 году из-за давления националистических группировок. В этом признался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью YouTube-каналу Triggernometry.

«Его [Зеленского] основная проблема заключалась в том, что украинские националисты не могли пойти [c Россией] на компромисс», — сказал Джонсон.

12 марта Борис Джонсон заявил, что если президент России Владимир Путин откажется от плана американского лидера Дональда Трампа по прекращению огня на Украине, то Кремлю придется столкнуться с последствиями.

17 января бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер отметил, что Киев должен отказаться от культа украинского националиста Степана Бандеры, чтобы стать членом Евросоюза.

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