В Испании ответили на жалобу российских оппозиционеров

МИД Испании: вопросы предоставления убежища рассматривают индивидуально

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес ответил на жалобу российских «оппозиционеров», которые прибыли в страну по гуманитарным визам и теперь обвиняют власти в нежелании предоставить убежище. Его слова приводит РИА Новости.

«Процедуры предоставления защиты лицам, нуждающимся в защите со стороны Испании, хорошо известны. Эти процедуры носят индивидуальный характер, и все случаи рассматриваются в каждом конкретном случае», — подчеркнул министр.

Ранее газета El País сообщила о том, что Испания отказывается предоставить вид на жительство (ВНЖ) 65 «оппозиционерам» из России, которые прибыли в страну по гуманитарным визам, а теперь обвиняют власти страны в невыполнении обещаний. По данным издания, «журналисты, правозащитники и активисты» утверждают, что испанские дипломаты заверили их в скором получении ВНЖ, однако спустя месяцы их статус по-прежнему не определен.

