Испания отказалась помочь российским оппозиционерам

El País: Испания отказывается предоставить ВНЖ 65 оппозиционерам из России

Испания отказывается предоставить вид на жительство (ВНЖ) 65 «оппозиционерам» из России, которые прибыли в страну по гуманитарным визам, а теперь обвиняют власти страны в невыполнении обещаний. Об этом сообщает El País.

По данным издания, «журналисты, правозащитники и активисты» утверждают, что испанские дипломаты заверили их в скором получении ВНЖ, однако спустя месяцы их статус по-прежнему не определен.

При этом источник газеты в МИД Испании опроверг наличие таких договоренностей и подчеркнул, что единственным возможным вариантом для этих лиц остается подача прошения о предоставлении убежища.

Кроме того, миграционная служба королевства уже отклонила несколько заявок на резидентство по гуманитарным основаниям, назвав доказательства угрозы безопасности при возвращении в Россию недостаточными.

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