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14:02, 18 марта 2025Бывший СССР

В Киеве объяснили цель отправки ВСУ за рубеж

Офис Зеленского: Закон об отправке ВСУ за рубеж нужен для получения оружия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Закон об отправке Вооруженных сил Украины (ВСУ) за рубеж нужен не для того, чтобы оформить их участие в боевых действиях на территории России или других стран, а для получения вооружений у партнеров. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленкого Сергей Лещенко, передает ТАСС.

По его словам, этот закон не касается боевых действий в Курской области. Лещенко объяснил, что цель документа в том, чтобы военные ВСУ могли посещать территорию стран-партнеров Украины и брать там оружие. Он добавил, что подобные посещения ВСУ других стран являются тайными и сопряжены с работой спецслужб. Советник заключил, что закон носит технический характер, хотя его принятие и породило предположения о том, что Киев хочет задействовать свои силы на новых направлениях.

Ранее Зеленский разрешил использовать ВСУ на территории других государств. ВСУ, согласно закону, могут отправляться в другие страны по решению президента с внесением в Раду соответствующего законопроекта о его утверждении.

До этого Верховный суд Украины узаконил незаконную мобилизацию, запретив увольнять со службы в украинских войсках граждан, призванных с нарушениями. В суде заявили, что процедура призыва во время мобилизации является необратимой.

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