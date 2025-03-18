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15:24, 18 марта 2025Россия

ВСУ разрушили и разграбили храм в приграничном селе Курской области

РИА Новости: ВСУ разграбили Крестовоздвиженский храм в Черкасском Поречном
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили и разрушили Крестовоздвиженский храм в селе Черкасское Поречное в Курской области. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Агентство опубликовало кадры разрушенного храма, на которых видны значительные повреждения постройки, а на оставшихся целыми стенах практически нет икон и сожжены священные писания.

О разрушении храма стало известно в первые дни после вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Первое упоминание о церкви датировано 1784 годом, ансамбль Крестовоздвиженской церкви является памятником архитектуры регионального значения. Помимо него, в приграничье оказались разрушены еще как минимум четыре храма и одна обитель.

В Крестовоздвиженском храме после освобождения Черкасского Поречного нашли пожилых местных жителей без признаков жизни. В Минобороны заявляли, что ВСУ разместили один из опорных пунктов в этой церкви.

ЖЗЛ
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