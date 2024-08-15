В российском регионе на границе с Украиной разрушены пять храмов и одна обитель

В Курской области после атак ВСУ разрушены пять храмов и одна обитель

В российском регионе на границе с Украиной разрушены пять храмов и одна обитель. Речь идет о пострадавшей от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области, передает ТАСС.

Как сообщил агентству руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов, в частности, разрушены Крестовоздвиженский храм в Суджанском районе, первое упоминание о котором датировано 1784 годом. Отмечается, что ансамбль Крестовоздвиженской церкви является памятником архитектуры регионального значения.

В списке разрушенных и пострадавших церквей и монастырей в Курской области оказался также Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, обозначил Клинцов.

Ранее священник Белогорского мужского монастыря записал видео из храма в курском городе Суджа на фоне звуков обстрелов. Он сообщил, что Суджу обстреливают беспрерывно на протяжении 14 часов. Позже стало известно, что укрывавшихся в храме людей эвакуировали.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются 10-й день — ВСУ перебросили более 11 тысяч украинских военнослужащих в регион. По последним данным, под контролем украинских формирований находятся 28 населенных пунктов российского региона. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.