Стала известна судьба прятавшихся от ВСУ в храме под Суджей людей

Протоиерей: прятавшихся от ВСУ в храме под Суджей людей эвакуировали

Людей из Суджанского района Курской области, которые прятались от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Свято-Троицком храме близ Суджи, эвакуировали. О судьбе россиян рассказал протоиерей Евгений Шестопалов, его слова приводит 360.

«Всех вывезли, слава Богу! Завтра попробуем вернуться в Суджу», — рассказал священник. Он добавил, что ВСУ обстреливали приграничный город более 14 часов.

О том, что в монастыре от ВСУ скрывается группа людей, стало известно 7 августа. Сообщалось, что в храме находились 15 священнослужителей, которые не могут покинуть территорию, так как обстрелы не стихают. Один из священников тогда записал видео на фоне Свято-Троицкого храма и рассказал что Суджу обстреливают беспрерывно, а сам «город в хлам».

Тысяча бойцов ВСУ утром во вторник, 6 августа, начали наступать на Курскую область. Украинские военные, по данным Генштаба, атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района». Из обстреливаемых районов Курской области уже вывезли несколько тысяч человек. Пострадали минимум 34 человека, бои в регионе у границы продолжаются.