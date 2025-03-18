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16:32, 18 марта 2025Наука и техника

Выявлены влияющие на долголетие факторы

Nature Medicine: Окружающая среда влияет на продолжительность жизни людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые выяснили, что продолжительность жизни во многом зависит от образа жизни и окружающей среды, а не от генетики. Исследование, опубликованное в Nature Medicine, показало, что влияние образа жизни на здоровье и долголетие значительно превышает генетические факторы.

Специалисты проанализировали данные 500 тысяч человек из базы UK Biobank, включая их медицинские показатели, генетическую информацию и особенности образа жизни. В отдельной части исследования использовался метод протеомного профилирования крови, позволяющий оценить биологический возраст организма и скорость его старения.

Оказалось, что факторы окружающей среды и привычки объясняют около 17 процентов различий в продолжительности жизни, в то время как генетика влияет менее чем на 2 процента. Среди ключевых факторов, сокращающих жизнь и ускоряющих старение мозга, выделены курение, низкая физическая активность, а также низкий уровень дохода.

Ученые также обнаружили, что люди, имевшие лишний вес в детстве или чьи матери курили во время беременности, в среднем живут меньше. Неожиданным стало и то, что более высокий рост в возрасте 10 лет оказался связан с сокращенной продолжительностью жизни.

При этом исследователи не выявили явной связи между диетой и биологическим старением, что противоречит большинству данных о влиянии питания на здоровье. Ученые объясняют это возможными погрешностями в измерениях и сложностью взаимодействия различных факторов.

Ранее специалисты определили и другой фактор, влияющий на долголетие. Выяснилось, что высокий уровень бурого жира в организме положительно влияет на продолжительность жизни, а также на сохранение физической активности в пожилом возрасте.

Вот это да!
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