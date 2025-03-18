Захарова: У Z-инсталляций у посольства США в Москве меняют лампочки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала демонтаж Z-инсталляций у посольства США в Москве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат объяснила, что в буквах «меняют лампочки, чтобы было виднее».

Ранее стало известно, что около здания посольства начали демонтировать стенд с окрашенной в цвета российского флага надписью «Мы вместе» и светящимися буквами Z V O. Инсталляции были установлены возле посольства США в ноябре 2023 года.

Позднее Telegram-канал Mash выяснил, что демонтаж не является окончательным и не приурочен к телефонным переговорам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После чистки и профилактики инсталляцию вернут на место к 9 мая или 12 июля.