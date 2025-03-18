Зеленский не определился с ответом на предложение о прекращении ударов по энергообъектам

Зеленский: Мы подготовим ответ на предложение о прекращении ударов по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился с ответом на предложение о прекращении ударов по энергообъектам. Он высказался об этом в ходе пресс-конференции.

Глава государства отметил, что после того, как Украина получит детали «от американского президента» и «от американской стороны», Киев подготовит и озвучит ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, и «команда будет готова к техническим переговорам».

Ранее Зеленский резко отреагировал на слова о том, что Украина находится «в меню» у президента России Владимира Путина. «Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты», — сказал он.