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23:50, 18 марта 2025Бывший СССР

Зеленский не определился с ответом на предложение о прекращении ударов по энергообъектам

Зеленский: Мы подготовим ответ на предложение о прекращении ударов по энергетике
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / File Photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился с ответом на предложение о прекращении ударов по энергообъектам. Он высказался об этом в ходе пресс-конференции.

Глава государства отметил, что после того, как Украина получит детали «от американского президента» и «от американской стороны», Киев подготовит и озвучит ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, и «команда будет готова к техническим переговорам».

Ранее Зеленский резко отреагировал на слова о том, что Украина находится «в меню» у президента России Владимира Путина. «Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты», — сказал он.

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