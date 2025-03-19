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20:35, 19 марта 2025Ценности

41-летняя звезда «Универа» показала фото в корсете с глубоким декольте

Российская актриса Наталья Рудова показала фото в корсете с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

На размещенном снимке 41-летняя звезда сериала «Универ» предстала, сидя в машине, в корсете с глубоким декольте. Помимо этого, она надела джинсы и рубашку белого цвета. Свой образ артистка завершила кольцами с крупными камнями и цепочкой с крестом.

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Ранее в марте 41-летняя звезда «Универа» снялась в полотенце в ванной. Наталья Рудова демонстрировала внешность без макияжа, выполняя бьюти-процедуры.

Вот это да!
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