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11:42, 19 марта 2025Мир

Агент КГБ рассказал журналистам об убийце Кеннеди

WSJ: агент КГБ Носенко рассказал американским журналистам об убийце Кеннеди
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Warren Commission / AP

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) организовало интервью агента КГБ Юрия Носенко журналистам The Washington Post, в котором разведчик рассказал о жизни в СССР предполагаемого убийцы 35-го президента США Джона Кеннеди американца Ли Харви Освальда. Об этом говорится в служебной записке, имеющейся в распоряжении газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Washington Post возместила Носенко расходы и заплатила ему 250 долларов за консультацию», — сообщается в документе.

Ранее стало известно, что ЦРУ и австралийские спецслужбы пытались сокрыть документ о якобы участии СССР в покушении на Кеннеди.

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