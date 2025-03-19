Агент КГБ рассказал журналистам об убийце Кеннеди

WSJ: агент КГБ Носенко рассказал американским журналистам об убийце Кеннеди

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) организовало интервью агента КГБ Юрия Носенко журналистам The Washington Post, в котором разведчик рассказал о жизни в СССР предполагаемого убийцы 35-го президента США Джона Кеннеди американца Ли Харви Освальда. Об этом говорится в служебной записке, имеющейся в распоряжении газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Washington Post возместила Носенко расходы и заплатила ему 250 долларов за консультацию», — сообщается в документе.

Ранее стало известно, что ЦРУ и австралийские спецслужбы пытались сокрыть документ о якобы участии СССР в покушении на Кеннеди.