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06:30, 19 марта 2025Россия

Боец «Ахмата» раскрыл детали отступления ВСУ из Черкасского Поречного

Боец Ральф: ВСУ оставили технику и тела сослуживцев в Черкасском Поречном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе отхода из села Черкасское Поречное в Курской области оставили технику и тела сослуживцев. Детали отступления ВСУ из населенного пункта раскрыл боец спецназа «Ахмат» с позывным Ральф в интервью РИА Новости.

«Здесь оставили они свою технику почти всю. Уже половину вытянули ребята, очень много подбитой техники тут было», — сообщил он. По его словам, украинские солдаты также оставили в селе тела погибших сослуживцев.

Прежде брошенной в Курской области военной технике ВСУ нашли применение. Как сообщил военный эксперт Виталий Киселев, техника по большей части находится в хорошем состоянии и в дальнейшем может быть использована Российской армией.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что операция ВСУ в Курской области продолжается. Он вновь отказался признать окружение украинских войск в российском регионе.

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