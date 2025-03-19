Боец Ральф: ВСУ оставили технику и тела сослуживцев в Черкасском Поречном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе отхода из села Черкасское Поречное в Курской области оставили технику и тела сослуживцев. Детали отступления ВСУ из населенного пункта раскрыл боец спецназа «Ахмат» с позывным Ральф в интервью РИА Новости.

«Здесь оставили они свою технику почти всю. Уже половину вытянули ребята, очень много подбитой техники тут было», — сообщил он. По его словам, украинские солдаты также оставили в селе тела погибших сослуживцев.

Прежде брошенной в Курской области военной технике ВСУ нашли применение. Как сообщил военный эксперт Виталий Киселев, техника по большей части находится в хорошем состоянии и в дальнейшем может быть использована Российской армией.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что операция ВСУ в Курской области продолжается. Он вновь отказался признать окружение украинских войск в российском регионе.