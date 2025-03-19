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18:50, 19 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе указали на недовольство Зеленского разговором Путина и Трампа

Журналист Боуз указал на недовольство Зеленского разговором Путина и Трампа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз указал на недовольство президента Украины Владимира Зеленского разговором российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети X.

Боуз опубликовал фрагмент интервью, где Зеленский заявил о готовности провести телефонный разговор с Трампом. «Если у президента Трампа будет время... Он занятой человек. Будет время, он позвонит», — сказал украинский лидер.

«[Зеленский] выглядит так, будто очень рад тому, что Путин и Трамп поговорили по телефону. Ведь так?» — поиронизировал западный журналист.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. Он продлился около двух с половиной часов. В ходе беседы главы государств договорились о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетики. Также они выразили заинтересованность в нормализации отношений России и США.

Вечером в среду, 19 марта, стало известно, что Трамп также провел телефонный разговор с Зеленским.

Вот это да!
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