В России высказались об ожиданиях от грядущих переговоров с США в Джидде

Депутат Чепа допустил, что США и РФ обсудят в Джидде условия прекращения огня

США и Россия могут обсудить детали режима прекращения огня и условия возможных договоренностей, допустил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об ожидания от грядущих переговоров в Джидде депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее спецпосланник главы США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что 23 марта в Джидде стороны будут прорабатывать детали соглашения о прекращении огня на Украине. Он также заявил о «позитивных результатах» переговоров американской и российской сторон по украинскому конфликту.

«Я думаю, что будут обсуждаться детали договоренностей о прекращении огня и ударов по энергетической инфраструктуре, а также по вопросам Черного моря. Остается много вопросов о том, каким образом будет соблюдаться контроль, что включает в себя этот регион. Также вопросы поставки оружия, попытки ударов беспилотниками по Крымскому мосту. Есть целый ряд вопросов, которые требуют тщательного анализа условий», — отметил Чепа.

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов.

Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. В частности, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал данную инициативу.