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20:27, 19 марта 2025Экономика

Газ в Европе резко подорожал

Газ на лондонской бирже ICE подорожал до $495 за тысячу кубометров
Вячеслав Агапов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Стоимость природного газа по индексу голландского хаба TTF на лондонской бирже ICE выросла на 7,5 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Топливо с поставкой в апреле резко подорожало до 495 долларов за тысячу кубометров. На начало торгов утром среды фьючерсы оценивались в 477,5 доллара. Они дешевели до уровня в 471,3 доллара, после чего пошли в рост. Днем ранее цена топлива составляла 460,5 доллара за тот же объем.

В среднем, в 2024 году тысяча кубометров оценивалась в 386,5 доллара (минус 16,3 процента) к показателям 2023-го.

На фоне минимальных за три года запасов в европейских хранилищах топливо дорожало до рекордных 620 долларов за тысячу кубометров, что в последний раз наблюдалось в феврале 2023 года. Дополнительно на цены оказывало влияние ожидающееся похолодание в северо-западной части Европы,.

По данным Евростата, в январе 2025-го импорт сжиженного природного газа из России в Европейский союз впервые за два года превысил один миллиард евро. Около половины закупок пришлось на Францию: Париж закупил российского газа на 455,2 миллиона евро. На втором месте оказалась Испания (261,5 миллиона евро). Также в топ-3 оказалась Бельгия с 256,7 миллиона евро.

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